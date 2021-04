Rodrigo Hilbert provoca memes por ter construído a capela onde casou

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert se casaram com uma pequena cerimônia em 2020, em uma capela que ele mesmo construiu para a ocasião Foto: Reprodução / Rede Globo

O casal queridinho do Brasil, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, estão em destaque na programação da Globo, pois irão lançar um programa no canal GNT, o Bem Juntinhos. Depois de marcarem presença no Entrevista com Bial, foi a vez de aparecerem no Fantástico, neste domingo, 11. A apresentadora deu detalhes sobre o casamento deles, uma pequena cerimônia em 2020, por causa da pandemia de coronavírus. Uma informação, porém, ganhou destaque na internet.

"Foi uma aventura que a gente fez porque o Rodrigo já tinha feito a proposta e a capela", disse Fernanda, explicando que o marido construiu a capela para o casamento no terreno da casa onde vive a família - o casal, os gêmeos João e Francisco, 12, e Maria Manoela, de um ano e meio.

Hilbert, que já carrega a fama de pai e marido perfeito e tem um programa de culinária onde constrói seus próprios utensílios, foi parar mais uma vez nos assuntos mais comentados das redes sociais.

“Não aceite menos que um Rodrigo Hilbert que construiu uma capela pra casar com a Fernanda Lima”, aconselhou uma internauta. “Rodrigo Hilbert construiu a capela, rezou a missa, casou com a noiva e fez o jantar para os convidados”, brincou outro. Veja mais reações:

não aceite menos que um rodrigo hilbert que construiu uma capela pra casar com a fernanda lima pic.twitter.com/KphyAmQ9BW — bia; ◟̽◞̽ (@btomlinsun) April 12, 2021

Rodrigo Hilbert construiu a capela, rezou a missa, casou com a noiva e fez o jantar para os convidados. — Vitor Magalhães (@vitormaga_adv) April 12, 2021

“O Rodrigo Hilbert fez a capela onde ele se casou com a Fernanda Lima” Eu: pic.twitter.com/x0zRYOMV33 — Non (@NonLacerda) April 12, 2021

Também vamos combinar né pra casar com uma deusa como a Fernanda Lima o mínimo que o Rodrigo Hilbert poderia fazer era construir uma capela — EchelonRiodeJaneiro (@Rio_To_Mars) April 12, 2021

Rodrigo hilbert construiu uma CAPELA pra casar com a Fernanda lima, príncipe harry DEIXOU de ser príncipe pela esposa...e a gente feliz pq a pessoa responde rápido... — Carolina Medeiros (@Carolinamederos) April 12, 2021

O bom de ser gay é que a pressão para construir uma capela igual o Rodrigo Hilbert é igualmente dividida entre o casal. — Paulo Roberto Netto (@paulorobnetto) April 12, 2021

Rodrigo Hilbert construiu uma capela para casar com Fernanda Lima. Uma CA-PE-LA. Esse homem é uma outra dimensão de evolução, só pode ser. pic.twitter.com/E4G8bMjei6 — Margarida Graúdo (@mgraudo) April 12, 2021

O Rodrigo Hilbert CONSTRUIU UMA CAPELA no sítio dele para poder se casar com a Fernanda Lima desisto de competir com esse homem — Victor Hugo (@CronicasDeVitao) April 12, 2021

O rodrigo hilbert FEZ a capela pra casar com a fernanda lima... pic.twitter.com/MMOYygHqfu — misery and “vibes” (@mrcpdrs) April 12, 2021

O Rodrigo Hilbert fez a capela onde ele se casou com a Fernanda Lima Que homem Brasil Eu estou assim #Fantastico pic.twitter.com/fcW5AlpUf5 — BRUNO (@BrunoRafa100) April 12, 2021

rodrigo hilbert CONSTRUIU a capela que casou com a fernanda lima olha sinceramente as metas de relacionamento cada vez ficando mais altas — natália (@andraade_n) April 12, 2021

Quando questionados sobre como eles lidam com essa ideia do público de casal perfeito, Fernanda respondeu: “Ah, não sei, é difícil falar porque a gente se vê como um casal normal. Se a perfeição for companheirismo, for respeito, for admiração, for apoio em momentos difíceis, não só nas horas boas, for compartilhar toda uma vida como ela é. Então, eu aceito”. “Se for assim, eu aceito também”, concordou Hilbert.

O casal está junto há 19 anos. Na época, Rodrigo tinha 22 anos e Fernanda, 24. Em entrevista para Pedro Bial, na quarta-feira, ela contou que quando se conheceram eles eram "crianças parecendo adultos" e ele emendou: "Saí do Sul em busca desse amor".

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert apresentarão um programa juntos pela primeira vez, o projeto familiar Bem Juntinhos, que estreia no canal GNT em 15 de abril, às 21h30.