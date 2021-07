Rodrigo Hilbert é vacinado contra covid-19 e vira meme nas redes sociais

Rodrigo Hillbert sendo imunizado contra o coronavírus Foto: Twitter/ @RodrigoHilbert

Rodrigo Hilbert, de 41 anos, foi vacinado contra a covid-19 nesta terça-feira, 6. O apresentador da GNT compartilhou uma foto do momento nas redes sociais.

"#VacinaSim #VivaoSus", escreveu na legenda do post. O registro repercutiu no Twitter, onde usuários criaram diversos memes com o marido de Fernanda Lima.

Isso porque ele é conhecido por ser multitarefas, apresentador, ator, modelo, chef de cozinha, marceneiro e até construtor da capela onde casou com a esposa na pandemia.

"Rodrigo Hilbert vacinado. Ele, que construiu e botou de pé o hospital, descobriu a vacina, desenvolveu os insumos, fabricou as seringas, agulhas e máscaras durante a manhã do último sábado no É de Casa", brincou uma internauta.

"Todos os dias tá o raio do tal Rodrigo Hilbert elevando o patamar dos homens. Não basta lavar, passar, cozinhar, ser um pai dedicado, o cara não pisca na hora da vacina', comentou outro. Confira algumas reações da web:

Rodrigo Hilbert vacinado. Ele, que construiu e botou de pé o hospital, descobriu a vacina, desenvolveu os insumos, fabricou as seringas, agulhas e máscaras durante a manhã do último sábado no É de Casa. https://t.co/cngcCpyy0v — CARLA (@cbozzi_) July 6, 2021

Todos os dias tá o raio do tal Rodrigo Hilbert elevando o patamar dos homens. Não basta lavar passar cozinhar, ser um pai dedicado, o cara não pisca na hora da vacina. Aí é foda! https://t.co/3UEqspBnQt — Andy Allah (@allah_andy) July 6, 2021

DECEPCIONADO! Esperava que você fizesse sua própria vacina com grama, argila e água de uma nascente no recôncavo baiano. — Diogo Mendonça (@diogomc) July 6, 2021