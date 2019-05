Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima anunciam que serão pais de uma menina

O casal Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima. Foto: Instagram / @rodrigohilbert

Rodrigo Hilbert confirmou no último domingo, 28, que será pai de uma menina, fruto do relacionamento com Fernanda Lima. "Esperando por ela", escreveu o ator no Instagram.

O casal anunciou a gravidez no começo do mês, mas ainda não sabiam o sexo do bebê. "Grávidos e felizes", disse a mulher pela rede social.

Os dois já são pais dos gêmeos João e Francisco, de dez anos, e receberam homenagens de personalidades como Letícia Sabatella, Ana Maria Braga, Camila Pitanga. Fernanda Gentil e Bruno Gagliasso, que reagiram com sorrisos e corações.