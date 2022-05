Rodrigo Hilbert costura boneca de pano para filha: 'Ela adorou'

Rodrigo Hilbert mostrou registro do processo de fabricação de boneca de pano para a filha. Foto: Instagram/@rodrigohilbert

Rodrigo Hilbert é bastante conhecido por ser um homem prendado. Nesta quarta-feira, 4, ele compartilhou em seu Instagram que costurou uma boneca de pano para a sua filha, Maria Manoela, de dois anos.

Ele disse que a filha adorou o brinquedo novo. Além disso, o momento de fabricação do objeto foi gravado e exibido no programa Bem Juntinhos, do canal GNT, que ele apresenta ao lado da sua mulher, Fernanda Lima.

Nos comentários da publicação, não faltaram brincadeiras elogiando o apresentador. "Os maridos choram com isso", disse uma seguidora. "Agora você foi longe demais", pontuou outra.