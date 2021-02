Rodrigo Hilbert constrói casa de madeira para a caçula com ajuda dos filhos

Rodrigo Hilbert constrói casinha de madeira para a filha Maria Manoela com a ajuda dos primogênitos João e Francisco. Foto: Instagram/@rodrigohilbert

Não é novidade que Rodrigo Hilbert tem habilidades que o público considera admiráveis e dificilmente são vistas sendo feitas por homens, como fazer crochê. Mas sempre que o ator aparece realizando uma dessas atividades, os elogios são reforçados. Desta vez, foi a construção de uma casinha de madeira para a caçula, Maria Manoela.

No Instagram, o apresentador do GNT publicou uma foto em que aparece fazendo o serviço sob o olhar dos filhos, os gêmeos João e Francisco, e com a ajuda deles.

"Minha dupla dinâmica ajudando a construir a casinha da irmã", escreveu ele na legenda.

"Chama o Bruno Gagliasso para te ajudar", comentou uma internauta. Ela citou o marido de Giovanna Ewbank porque, recentemente, ele também compartilhou a construção de uma casinha para os filhos, feita com a colaboração do sogro, que é arquiteto.

Em um vídeo publicado na rede social, Gagliasso questinou como Hilbert conseguia fazer coisas do tipo. "Os caras devem fazer, deixar tudo prontinho e ele só parafusa no final", brincou Roberto Baldacconi.

Nos comentários da publicação do marido de Fernanda Lima, os elogios e brincadeiras foram muitos. "Há esperança para os homens do futuro, esses seus dois filhos aí", disse uma pessoa. "Lindos. Só falta essa família montar uma banda", sugeriu outra. "A dinastia Hilbert (está) salva com sucesso", escreveu mais uma internauta.

Já os homens brincam que o ator seria uma 'má influência'. "Você é um mau exemplo, sabia?", comentou um. "Tu inflaciona muito cara", disse outro.