Rodrigo Faro lamenta por não poder ir a apresentação da filha: 'Dói demais'

Rodrigo Faro contou que fica muito tempo longe de sua filha por causa do excesso de trabalho. Foto: José Patrício/ESTADÃO

Na última quinta-feira, 29, Rodrigo Faro lamentou, em vídeo postado no Instagram, não ter visto uma apresentação de dança da filha de quatro anos, Helena.

"Queria compartilhar com vocês esse momento: a tristeza de um pai que, por conta do excesso de trabalho, não conseguiu ver suas filhas na apresentação de dança e recebe uma mensagem dessa da filha de 4 anos. Dói demais, mas é por elas que estou trabalhando e logo o papai estará em casa pra ver o vídeo e colocar vocês pra dormir!", disse o apresentador.

Na mensagem, a menina diz: "Papai, eu estou com muita saudade, mas você assiste no final do ano. Eu não vou ficar triste, mas mesmo assim a mamãe vai filmar para você para você ver. Um beijo".

Nos comentários, muitos seguidores se mostraram emocionados com o vídeo e muitos se identificaram com o apresentador. "Não fique triste, Faro, porque você terá muito tempo para ficar com elas", escreveu uma seguidora. "Parabéns pela sua família, você é um exemplo", comentou outra.