Rodrigo Faro faz festa luxuosa para comemorar os 45 anos e recebe carinho dos fãs

Rodrigo Faro. Foto: Sérgio Neves / Estadão

Rodrigo Faro fez 45 anos no último sábado, 20, e comemorou na noite desta terça-feira, 23, em São Paulo, com uma festa luxuosa. O evento contou com cerca de 300 convidados, entre familiares e personalidades como Gretchen, o jornalista César Tralli e a esposa Ticiane Pinheiro.

O apresentador de Hora do Faro recebeu o carinho dos fãs pelo Instagram. "Quantas homenagens, gente. Quantos sonhos realizados, quantos abraços que eu nunca vou esquecer. Meu maior presente é ter o amor de um país inteiro. Amo todos vocês", agradeceu em postagem na rede social.

Rodrigo exibiu, ainda, vídeos que colegas artistas, amigos, familiares e fãs fizeram para prestigiá-lo.

Veja abaixo: