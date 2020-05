Rodrigo Faro e Afonso Nigro lançam dueto gravado à distância; ouça

Rodrigo Faro começou a carreira como membro do grupo musical Dominó, junto com Afonso Nigro Foto: Divulgação

Os ex-membros do grupo musical Dominó, Rodrigo Faro e Afonso Nigro, lançaram nesta sexta-feira, 15, um dueto, no qual cantam a música More Than Words, da banda Extreme. O lançamento ocorre após a gravação de um clipe caseiro com os cantores, lançado no dia 18 de abril.

“O que o confinamento separa, a tecnologia e o amor à música unem...O conceito: dois amigos da vida há 100 km de distância entre eles, uma música cujo nome que diz muito sobre os tempos atuais”, diz a publicação com o clipe, feito com ajuda das famílias de Faro e Nigro.

Ambos destacaram a importância do significado da música: “apenas palavras não bastam. Precisamos, mais que nunca, agir”. O vídeo chegou a três milhões de visualizações no Instagram, o que motivou o lançamento da versão completa da música.

“Começou como uma brincadeira, era apenas um trecho, com clipe gravado em nossas casas. A coisa ficou séria e a gente animou. Agora sim... temos a música completa”, anunciou Afonso Nigro em seu Instagram. A música também conta com distribuição da iMusics, empresa que tem entre os sócios o jogador de futebol Daniel Alves.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais