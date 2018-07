Rodrigo Bocardi ironiza críticas de internautas no Twitter

Rodrigo Bocardi na bancada do 'Bom Dia São Paulo'. Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

Nos últimos dias, Rodrigo Bocardi resolveu dar mais atenção aos críticos de seu Twitter. O apresentador do Bom Dia São Paulo anda ironizando comentários que falam mal de sua atuação no jornal.

Uma das internautas sugeriu que Bocardi voltasse para os Estados Unidos, onde foi correspondente por quatro anos. "Rodrigo Bocardi, pelo amor do Brasil, volta para Nova Iorque, quem sabe o jornal fica melhor. Você é insuportável", tuitou. O apresentador então ironizou: "Agora!! Paga meu ticket, Isabel? Primeira classe, tá?".

Outro usuário do Twitter disse: "Atendam pedidos e tirem o xarope do Rodrigo Bocardi da programação. Vocês estão destruindo a tradicional programação de SP com ele!", ao que o jornalista tuitou: "Xarope Apresentador. O melhor para você falar o que quiser sem tossir!".

Confira outras respostas de Bocardi aos críticos:

Volta, Ellen! A gente te ajuda a botar o "h" no há tempos! https://t.co/9anNDylFOl — Rodrigo Bocardi (@rodrigobocardi) 29 de maio de 2017