Rodolffo revela que foi aconselhado a não vencer o ‘BBB 21’

Rodolffo foi o décimo eliminado do 'BBB 21' Foto: Fábio Rocha/ Globo

Rodolffo afirmou que, antes de entrar no Big Brother Brasil 21, foi aconselhado pelo próprio empresário a não ganhar o programa. O cantor lembrou dessa recomendação em entrevista ao podcast Universo Sertanejo.

O artista explicou que o intuito era dar mais visibilidade para as músicas dele e de Israel, com quem faz dupla. Para Rodolffo, seria difícil administrar a fama de vencedor do reality e a carreira.

"O Rodrigo Byça [empresário] disse assim: 'Você entra, faz bonito, mas não é para ganhar aquele programa'. Eu respondi: 'Mas como assim? Vou entrar para ganhar'", lembrou o músico.

“Depois de tudo isso, hoje eu penso: aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Porque, se eu ganho, dividir o holofote com ser ganhador do BBB e o Israel e Rodolffo me incomodaria”, explica.

“Porque depois que saí de lá, encarei a vida real. E minha vida real é fazer o Israel e Rodolffo acontecer. Isso para mim foi o creme do creme”, disse. A estratégia funcionou e a canção Batom de Cereja viralizou após o BBB 21.

“Estamos experimentando coisas novas agora, mas a gente sempre soube o que queria, como cantar no Música Boa do Multishow, por exemplo. A gente via nossos colegas em programas de TV e não recebíamos esse tipo de convite, agora estamos fazendo parte disso”, contou.