Rodela, que já trabalhou no SBT, está internado em estado grave

O humorista Rodela já participou de diversos programas do SBT Foto: Instagram / @rodela_humorista

O comediante Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido pelo nome artístico Rodela, foi internado na quarta-feira, 25, na UTI do Hospital Geral de Guarulhos e segue recebendo cuidados médicos, em estado grave. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria do SBT.

“O estado dele é grave porém estável. O organismo parece ter respondido ao medicamento. Continua na UTI”, informou a emissora. Com 66 anos, Rodela já realizou diversas participações em programas de auditório do SBT, como o Programa do Ratinho e o Programa do Raul Gil.

Ainda segundo a assessoria, o humorista teve uma pneumonia “há pouco tempo” e realizou um teste para covid-19, mas o resultado ainda não foi divulgado. Ao longo dos anos, o humorista ficou conhecido principalmente pela sua capacidade de fazer diversas caretas.

O Estadão também entrou em contato com a SPDM, que administra o Hospital Geral de Guarulhos, para obter mais informações sobre o estado de saúde de Rodela, mas a liberação de atualizações sobre a situação do humorista não foi autorizada pela família.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais