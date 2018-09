Rod Stewart admite que era ‘covarde’ quando dispensava mulheres

O cantor Rod Stewart. Foto: Fabio Motta/Estadão

Rod Stewart é conhecido mundialmente por suas canções que falam de romance e amor. Mas, em entrevista ao jornal The Sun, o cantor confessou que não estava ‘orgulhoso’ do comportamento dele diante do término de um relacionamento.

“Eu não tratei mal as mulheres, mas não estou orgulhoso da maneira como terminei meus relacionamentos. Eu fui um verdadeiro covarde”, admite o roqueiro, de 73 anos. Ele relata que deixou muitos corações partidos.

Rod Stewart se recorda que ‘experimentou do próprio remédio’ quando a segunda esposa dele, Rachel Hunter, decidiu se separar. O cantor teve dois filhos com ela, Renee, de 26 anos, e Liam, de 24. “Eu fiquei em pedaços. Foi terrível. Se existe carma, ele me atingiu naquela época”, relembrou.

O cantor contou ainda, na entrevista, que dá conselhos aos filhos sempre quando o assunto é romance. “Outro dia, um dos meus meninos teve o coração partido e eu disse ‘bem, aconteceu com você, já aconteceu com o papai e eu não tinha martelo, pregos ou brocas para lidar com isso’. Você só precisa ser corajoso, nada dura para sempre”, analisou.

Ele está em seu terceiro casamento, desta vez, com Penny Lancaster, com quem tem dois filhos, Alastair, de 12 anos, e Aiden, de sete.