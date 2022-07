Rock in Rio 2022 lança podcast feito por mulheres da indústria da música

Rock in Rio lança podcast produzido por mulheres. Foto: Instagram/@rockinrio

Na última terça, 19, o Rock in Rio 2022 em parceria com a TIM lançou o podcast She Rocks. Os episódios serão disponibilizados às terças-feiras no Spotify e na Deezer com conversas entre mulheres de diversas áreas da cena musical.

O projeto nasceu da observação de diversos dados relativos à representatividade da mulher na indústria da música. Segundo a União Brasileira de Compositores, em 2021, as mulheres receberam apenas 9% do total distribuído em direitos autorais no País. Esse é só um exemplo de indicador que mostra como um grande caminho de transformação na indústria ainda precisa ser percorrido.

De acordo com Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, a presença feminina na indústria da música ainda está muito aquém do seu potencial. Para ela, a força de comunicação e engajamento do Rock in Rio pode contribuir para que vejamos mudanças nesta realidade.

“O Rock in Rio é um ponto fora da curva, pois aqui nós mulheres ocupamos 65% dos cargos de liderança. Acreditamos que, enquanto nos divertimos e cantamos juntos, podemos também semear conversas relevantes para sociedade.” A vice-presidente do festival continuou dizendo que na edição deste ano, terá um dia inteiro dedicado às mulheres, com elas compondo 100% do line-up de alguns palcos da Cidade do Rock, no dia 11 de setembro. “A proposta do She Rocks é alimentar essa conversa até lá e dar visibilidade à potência feminina no setor, que ainda está ocupado em sua maioria por profissionais homens”, afirmou.

Os episódios do podcast serão comandados pela escritora Gaía Passarelli e pela jornalista Renata Simões que receberão convidadas para falarem sobre carreira, preconceitos, desafios e tudo o que envolve atuar na indústria da música. Além disso, ao final dos episódios, o She Rocks disponibilizará uma playlist co-construída pelas convidadas do podcast. O episódio de estreia contará com a presença de Roberta Medina e Luisa Sonza.