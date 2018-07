Rock in Rio 2017 deve ter Lady Gaga e Guns N’ Roses, diz jornal

De acordo com o jornal Destak, o Rock in Rio fechou mais duas atrações musicais para a edição de 2017: Lady Gaga e Guns N’ Roses.

A cantora, que lançou recentemente o álbum Joanne, chegou a ter seu nome dado como certo no evento ainda em outubro, mas a organização do festival logo tratou de desmentir.

Já o Guns N' Roses retornará ao País em menos de um ano desde sua última passagem, em novembro, quando lotou, por duas noites, o Allianz Parque, em São Paulo, com o show da turnê Not in This Lifetime Tour.

Além de Gaga e Guns, o festival já conta com os shows de Bon Jovi, Billy Idol, Aerosmith e Red Hot Chili Peppers, que devem ser realizados entre os dias 15 e 24 de setembro.