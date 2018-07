Rock in Rio 2017 confirma Maroon 5 no line-up do festival

Adam Levine virá com o Maroon 5 para o Rock in Rio 2017 Foto: Brendan McDermid/Reuters

Em comunicado oficial, o Rock in Rio anunciou a primeira atração da edição de 2017 do festival: a banda norte-americana Maroon 5.

O festival ocorrerá entre os dias 15 e 24 de setembro do próximo ano, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Ao longo das próximas semanas, outro grande nome da música deverá ser anunciado pelos organizadores.

O grupo liderado por Adam Levine já participou de outras edições do festival. Em 2011, foi chamado às pressas para substituir o rapper Jay-Z. No ano seguinte, se apresentou na edição de Lisboa, em Portugal.

Esta será a quinta vez que o grupo se apresentará no Brasil. A primeira foi em 2008, com shows em casas modestas. O retorno ocorreu em 2011, pelo Rock in Rio, seguido por mais uma passagem por algumas capitais em 2012. Neste ano, o Maroon 5 esgotou os ingressos de seus shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza.