Roberto Justus será avô de gêmeas

Roberto Justus ao lado de Ana Paula Siebert e seu neto, Arthur. Foto: Instagram / @robertoljustus

Roberto Justus ganhará mais duas netas. O anúncio das gêmeas foi feito por Fabiana Justus, filha do apresentador, neste domingo, 9.

"Me belisca que eu tô sonhando! [...] Sabe aquela coisa que você planeja, desde pequena? Pois bem, eu sempre sonhei em ser mãe! [...] Hoje estou explodindo de alegria e emoção escrevendo esse post, pois Deus nos presenteou em dose dupla!", escreveu.

Fabiana e seu marido ainda revelaram que o sexo dos bebês: serão duas meninas.

O apresentador já tem um neto, Arthur, nascido em março deste ano, filho de Ricardo Justus.

Confira abaixo:

Confira também o vídeo do anúncio do sexo dos bebês feitos pela filha de Roberto Justus:

Rafinha

No aniversário de Fabiana, comemorado no sábado, 8, Justus também se derreteu por suas duas outras filhas em um vídeo em seu Instagram.

Nele, Rafaella aparece cantando a música Little Talks, do grupo Of Monsters And Men, ao lado de sua irmã, Luiza, tocando violão.

"As duas irmãs, Lu e Rafinha cantando em homenagem à aniversariante Fabiana. #OrgulhoDePai", escreveu.

Em stories da festa, Rafinha também aparece cantando outras canções como Bang, da cantora Anitta, e O Sol, de Vitor Kley.