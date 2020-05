Roberto Justus mostra 1ª foto de Rafa com nova irmã, Vicky; veja

Roberto Justus Foto: Band / Divulgação

Roberto Justus compartilhou uma foto de Rafa Justus, filha de seu relacionamento anterior com Ticiane Pinheiro, segurando sua nova irmã, Vicky, fruto do casamento do apresentador com Ana Paula Siebert.

"Uma princesa cuidando da outra! Rafa e Vicky! Demais para o meu coração!", escreveu o apresentador ao mostrar a foto nesta terça-feira, 19. Ticiane Pinheiro fez um comentário repleto de emojis de coração.

