Roberto Carlos processa imobiliária que leva seu nome

Foto: Wilton Júnior / Estadão

O cantor Roberto Carlos entrou na justiça contra Roberto Carlos Vieira, dono de uma imobiliária que leva seu nome na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo.

O E+ tentou entrar em contato a empresa e com Vieira, porém, sem sucesso até o fechamento desta matéria.

Procurada, a assessoria do cantor Roberto Carlos esclareceu que ele possui o registro do nome, e como tem uma incorporadora, pode pedir para que não usem a marca "Roberto Carlos" no ramo imobiliário. O mesmo poderia ser feito no ramo artístico, por exemplo.

Apesar de não haver comunicado oficial por parte de sua assessoria, sabe-se que ainda cabe recurso no processo, que corre na 15ª Vara Cível de São Paulo e está sendo feito por meio da Editora Musical Amigos LTDA, pertencente ao cantor.