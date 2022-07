Roberto Carlos manda fã calar a boca em show no Rio

Roberto Carlos se irrita e manda fã calar a boca durante show no Rio de Janeiro. Foto: Twitter/ @periclesmendel

Um vídeo que mostra Roberto Carlos mandando um fã calar a boca está repercutindo na internet nesta sexta-feira, 15. O cantor se irritou nos momentos finais do show realizado no Qualistage, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 13, quando o público se juntou a ele em frente ao palco, gritando enquanto o artista cantava.

O assessor de imprensa de Roberto Carlos explicou ao G1 que ele ficou "totalmente desconcentrado" com os gritos enquanto cantava e que o problema começou quando o cantor adicionou uma música ao repertório que vinha cantando nos shows anteriores, Cavalgada.

A música foi incluída antes de Como é grande o meu amor por você, que geralmente é a penúltima canção do show, momento em que os fãs costumam levantar e ir para a beira do palco.

Roberto Carlos se irrita e manda fã calar a boca durante show no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/tfFYkfpOf9 — Péricles Mendel (@periclesmendel) July 15, 2022

"Essa é uma música mais suave. Ele falou: 'Já que vocês vieram antes da hora, façam silêncio'. Foi o mesmo que nada, continuaram gritando", destacou o assessor. Roberto Carlos continuou irritado até a música seguinte, quando mandou o fã calar a boca.

"Por ele ser perfeccionista, preparou com muito carinho aquele número. Aí quando viu que não ia conseguir entregar do jeito que idealizou, ficou um pouco triste", disse o assessor.