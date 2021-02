Roberto Carlos homenageia Irmã Fausta após morte da religiosa aos 98 anos

O cantor Roberto Carlos Foto: Fábio Motta/Estadão

Nesta quarta-feira, 17, Roberto Carlos publicou uma foto de quando era jovem e outra mais recente com a irmã Fausta de Jesus Hóstia, e fez uma homenagem àquela que foi primeira professora dele, em Cachoeiro de Itapemirim. A religiosa faleceu no domingo, aos 98 anos, em Vila Velha, no Espírito Santo.

"Minha querida Irmã Fausta é uma pessoa muito importante na minha vida. Foi minha professora no colégio Jesus Cristo Rei em Cachoeiro e desde então sempre vi nela uma pessoa muito especial, dedicada e ficamos inclusive amigos durante todos esses anos”, começou o “Rei”.

Roberto contou da lembrança da freira que tanto tempo carregou consigo. “O medalhão com a imagem de Jesus que carreguei no peito por muitos anos foi dela. Ganhei na década de 1960. Fazia parte do hábito que ela usou por 25 anos e quando a congregação resolveu mudar ela me presenteou. Ela também me deu de presente a réplica do medalhão, em tamanho menor, que eu uso até hoje”.

O cantor enalteceu a sua imagem e declarou seus sentimentos pela irmã Fausta. “Quem a conheceu sabe que ela levava uma vida santa e eu tive o privilégio na minha vida de desfrutar do carinho e do amor dela. Eu também a amo muito”, escreveu Roberto Carlos, que finalizou em oração. “Que o nosso Deus de bondade a tenha a seu lado, a proteja e abençoe. Amém, amém, amém".

Irmã Fausta, batizada Maria da Conceição Ramos, morreu por um agravamento da trombose, no Centro de Formação Martina Torloni, uma comunidade religiosa da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, situada na Prainha, em Vila Velha.