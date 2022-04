Roberto Carlos faz 81 anos, relembre a trajetória do cantor no cinema e na TV

O cantor Roberto Carlos comemora seus 81 anos nesta terça-feira, 19 Foto: Estadão

O cantor Roberto Carlos completa 81 anos nesta terça-feira, 19. Tido como o grande Rei da música brasileira, o artista já brilhou também nas telonas.

Mesmo que por pouco tempo, o músico se aventurou a expandir seus horizontes e começou na área como figurante, foi até protagonista de uma trilogia e teve uma passagem no cinema semelhante à dos Beatles.

A trajetória de Roberto Carlos como ator, no entanto, se encerrou em 1971. Relembre as participações do cantor:

Minha Sogra É da Polícia (1958)

Tudo começou entre as décadas de 1950 e 1960. Roberto estrelou como figurante em alguns títulos, como Minha Sogra É da Polícia, uma comédia musical sobre um funcionário público atormentado pela própria sogra. No longa, o cantor aparece tocando em um clube, ao lado de Eramos Carlos, Carlos Imperial e Cauby Peixoto.

Alegria de Viver (1958)

Depois disso, o artista fez uma pequena participação ao fundo em uma cena: ele era o bilheteiro de um cinema no filme Alegria de Viver. A comédia romântica contou com John Herbert e Eliana Macedo como estrelas.

Roberto Carlos em Ritmo de Aventura

De figurante, o Rei foi logo para protagonista de sua própria trilogia. Dirigido por Roberto Farias, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, foi lançado em 1968 e mistura tramas de espionagem e música.

A trilha sonora conta com músicas como Eu Sou Terrível, Como É Grande o Meu Amor por Você e Quando.

Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa

'Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa'

No mesmo ano, estreou o segundo volume da trilogia. Com Erasmo Carlos, José Lewgoy e Wanderléa no elenco, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa.

Roberto Carlos a 300km por Hora

'Roberto Carlos a 300km por Hora'

O último longa em que Roberto Carlos atuou foi lançado em 1971. Em Roberto Carlos a 300km por Hora o Rei não vive ele mesmo, mas sim Lalo, um mecânico que se mostra um piloto bastante habilidoso.

Apresentador em Jovem Guarda

Programa 'Jovem Guarda'

Muito se engana quem acha que as aparições do músico se limitaram a filmes. Entre 1965 e 1968, ele apresentou o programa Jovem Guarda, exibido na Record TV.

Além dele, Erasmo Carlos e Wanderleia também apresentavam. Por fim, vale só lembrar que, no cinema, o Rei já foi interpretado por Gabriel Leone em Minha Fama de Mau (2019) e George Sauma em Tim Maia (2014).