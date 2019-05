Roberto Carlos agradece encontro inusitado com Roberto Carlos

Em 1990 e 1991, o especial de Roberto Carlos foi dividido em duas partes. A primeira, exibida à tarde, e a segunda à noite, após a novela. Em 1990, com o tema ecológico 'Verde É Vida', houve uma transmissão ao vivo do Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, entre as 14h30 e as 17h30. Das 22h15 às 24h do mesmo dia, a Globo exibiu show gravado no Maracanãzinho no dia anterior. No ano seguinte houve o 'Roberto Carlos Especial: Viva Luz', em que um programa vespetino foi feito dedicado às crianças e idosos, e, à noite, houve a exibição de um show de gala. Nos dois casos, durante os programas de tarde, a atriz Claudia Raia auxiliou na apresentação do especial, ao lado de Roberto Carlos e, em 1991, também ao lado de Gloria Maria.

Foto: Reprodução de 'Roberto Carlos Especial' (1991) / Globo