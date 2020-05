Roberto Carlos adia ‘Emoções em Alto Mar’ de 2021 devido à pandemia 

Cantor Roberto Carlos entrega rosas à sua plateia. Foto: JF Diorio / Estadão

Roberto Carlos confirmou, por meio da assessoria de imprensa, que o seu show no alto mar, no cruzeiro do Rei, não ocorrerá em 2021 devido às projeções da pandemia do novo coronavírus.

"Visando o conforto e o bem-estar dos nossos clientes e passageiros, o projeto Emoções em Alto Mar 2021 foi transferido para o verão de 2022, a bordo do Transatlântico MSC", explica a equipe do músico.

O show no navio ocorre anualmente, em fevereiro, e já teve 16 edições, partindo de Santos, no litoral de São Paulo, com passagem por Búzios, Porto Maravilha e Lagos fluminenses, no Rio de Janeiro. Em 2022, os pacotes, por pessoa, custarão de R$ 4.068, cabine inteira, a R$ 11,9 mil, para suítes deluxe com varanda.

Os valores incluem cinco refeições diárias e cinco dias e quatro noites a bordo do navio, sendo uma delas com o show de Roberto Carlos.

O cantor da Jovem Guarda já realizou duas lives, com transmissão na Globo e no YouTube. Na última, ele defendeu cuidados de higiene e distanciamento social para o combate do novo coronavírus.

