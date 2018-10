Roberta Miranda conta que perdeu dois filhos

A cantora sertaneja Roberta Miranda. Foto: Estadão Conteúdo

Roberta Miranda está na estrada há mais de 30 anos. Foi a primeira mulher da Música Popular Brasileira a vender mais de um milhão e meio de discos no lançamento do primeiro álbum de carreira. Entre as canções de sucesso estão A Majestade O Sabiá, Pimenta Malagueta, Vá Com Deus e Sol da Minha Vida.

Com a vida profissional agitada, mas a pessoal sempre reservada, Roberta Miranda pouco fala sobre sua intimidade. Em entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV!, a cantora sertaneja abriu o coração sobre a perda de dois filhos. “Perdi um filho de cinco meses e meia, era um menino, estava todo formadinho. Perdi outro de três meses e meio também”, lamentou.

Na época, Roberta Miranda chegou a pensar em entrar para a fila de adoção: “Claro que eu pensei em adotar, mas a vida artística é muito louca. Se lágrimas resolvem algo, o oceano que eu já chorei!”.

A sertaneja esteve no chá de bebê de Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato com o ator Duda Nagle, no sábado, 20. “Esse é o momento mais lindo do mundo. Infelizmente Deus não me deu essa oportunidade. Tentei, tentei muito, mas infelizmente não consegui”, desabafou Roberta Miranda.