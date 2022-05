Robert Pattinson faz 36 anos; relembre os melhores filmes da carreira do ator

Robert Pattinson completa 36 anos nesta sexta-feira, 13 de maio. O ator participou de grandes franquias como 'Harry Potter' e 'Crepúsculo' e de filmes independentes, como 'O Farol' e 'Lembranças'. Foto: REUTERS/Tom Nicholson

Robert Pattinson completa 36 anos nesta sexta-feira, 13. O ator começou sua carreira como o personagem secundário Cedrico, na saga Harry Potter, em 2005, e ganhou fama mundial como Edward na franquia Crepúsculo.

Uma década depois, o inglês protagoniza a nova leva de filmes do Batman e deu vida ao herói no longa dirigido por Matt Reeves. Entre os papéis, Pattinson esteve em mais de 20 produções, incluindo importantes lançamentos do cinema e do streaming.

Para comemorar o aniversário do ator, o Estadão selecionou alguns dos melhores filmes estrelados por ele. Confira:

Saga Crepúsculo (2008-2012)

É impossível falar de Robert Pattinson sem mencionar a Saga Crepúsculo. Os cinco filmes da franquia baseada nos livros de Stephanie Meyer foram sucesso de bilheteria e foram responsáveis por impulsionar a carreira do ator e de Kristen Stewart, que fazia seu par romântico.

A série conta a história de Bella Swan, uma garota que se muda para a pequena cidade de Forks, onde seu pai mora. Lá, ela acaba se apaixonando por Edward Cullen, personagem de Pattinson, e é envolvida em um mundo de vampiros, lobisomens e muitos perigos.

Disponível em: Netflix, Prime Video, HBO Max, Globoplay e Paramount+.

Lembranças (2010)

Neste drama de 2010, Pattinson vive Tyler, um jovem rebelde e problemático que tem uma relação turbulenta com o pai desde uma tragédia que afetou sua família.

Após se envolver em uma briga, ele é preso e acaba apanhando de um policial. Em seguida, ele descobre que a filha do agente estuda na sua faculdade e decide tentar conquistá-la para se vingar do homem. No entanto, ele acaba desenvolvendo sentimentos verdadeiros pela garota.

Disponível em: Prime Video, Globoplay e Paramount+.

Água para Elefantes (2011)

Em Água para Elefantes, Pattinson atuou ao lado da atriz Reese Witherspoon. O filme conta a história de um jovem estudante de veterinária que precisa abandonar os estudos por conta de uma tragédia e encontra emprego em um circo itinerante.

O amor do personagem por um dos elefantes do circo acaba o aproximando de Rosie, uma das artistas da atração, mas o marido dela, dono do circo, vira um empecilho para a relação.

Disponível em: Star+.

The Rover - A Caçada (2014)

Em The Rover - A Caçada, um dos primeiros filmes de Pattinson com a Saga Crepúculo finalizada, o ator interpreta Reynolds, um membro de uma gangue que foi abandonado por seus comparsas e precisa seguir viagem com um andarilho que teve o carro roubado.

O longa é uma espécie de ficção científica, no qual uma crise mundial tornou a Austrália um país desértico e desolado.

Disponível em: HBO Max.

Bom Comportamento (2017)

Neste trihller psicológico, Pattinson é Constantine, um jovem crimonoso que tem o plano de assaltar um banco para conseguir dinheiro, mas as coisas saem do seu controle quando o irmão dele acaba sendo preso.

Para salvar o rapaz, ele precisa se envolver em diversas situações que colocam ele mesmo como suspeito para a polícia.

Disponível em: compra ou aluguel no Apple TV e Google Play.

O Rei (2019)

Ao lado de Timothée Chalamet, Robert Pattinson estrela este longa sobre o rei Henrique V, que precisa assumir o trono da Inglaterra a contragosto após a morte do irmão.

Pattinson interpreta o príncipe da França, Delfim, em meio ao contexto da Guerra dos Cem Anos, e precisou arriscar um sotaque francês para encarar o personagem.

Disponível em: Netflix.

O Farol (2019)

Um dos filmes de Pattinson mais bem recebidos pela crítica é O Farol, no qual o ator dá vida a um jovem contratado para ajudar um homem responsável por controlar o farol de uma ilha isolada.

O longa recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Fotografia e também conta com Willem Dafoe, que chegou a elogiar o trabalho de Pattinson no filme.

Disponível em: Now e para compra no Apple TV.

Tenet (2020)

Dirigido por Christopher Nolan, Tenet é uma ficção científica que mostra um agente da CIA que precisa impedir que um oligarca russo inicie a Terceira Guerra Mundial.

Pattinson interpreta Neil, um dos agentes da Tenet, organização misteriosa que contratou o homem para o serviço.

Disponível em: HBO Max.

O Diabo de Cada Dia (2020)

Ao lado de nomes como Tom Holland, Bill Skarsgård e Sebastian Stan, Pattinson vive uma padre de morais duvidáveis neste filme sobre uma pequena cidade tomada por violência e corrupção.

O longa se passa entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã e acompanha diversos personagens que acabam tendo suas vidas conectadas.

Disponível em: Netflix.

Batman (2022)

Batman, é claro, é o lançamento mais recente com Pattinson. O ator encarou interpretar Bruce Wayne no filme de Matt Reeves ao lado de Zoë Kravitz e Colin Farrell.

O filme arrecadou US$128,5 milhões em seu final de semana de estreia e conta com 85% de aprovação no site agregador de críticas Rotten Tomatoes.

Disponível em: HBO Max.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais