Robert Pattinson afirma gostar das ‘desvantagens’ do papel de Batman

O ator Robert Pattinson na cerimônia do Governors Awards, em outubro de 2019, em Los Angeles Foto: Mario Anzuoni/Reuters

O ator Robert Pattinson falou em uma entrevista publicada nesta terça-feira, 12, sobre os motivos que o levaram a aceitar o papel do super-herói Batman. Pattinson dará vida à mais nova versão do personagem, que já foi interpretado por diversos atores conhecidos.

Para Pattinson, o fato do personagem ter sido tão explorado, e de diversas maneiras e perspectivas diferentes, é uma desvantagem que acaba se tornando algo positivo. “É legal quando mais e mais chão foi coberto. Onde está o buraco? Você viu a versão mais leve, a mais cansada, a mais animalesca. E então a charada fica bem satisfatória: onde está minha abertura?”, comentou o ator em entrevista para a Revista GQ.

Ele também destacou que gosta da ideia de que o personagem acaba sendo elemento de um legado, após ser interpretado por nomes como George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck.

Para ele, a grande base de fãs em torno do universo do personagem, e espera pelo filme, também podem ajudar: “existem tão poucas coisas na vida com que as pessoas se importam de forma passional antes mesmo que ela aconteça. Você pode sentir a antecipação, e isso também te estimula um pouco”.

Pattinson atualmente está em Londres, passando a quarentena em um apartamento alugado pela produção do filme Batman. As gravações estavam ocorrendo na cidade quando precisaram ser suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, e ainda não têm previsão de retorno.

As fotos de Robert Pattinson

Por causa da pandemia, a entrevista com o ator foi feita à distância, por telefone, e ao longo de vários dias, formando uma espécie de diário que é apresentado na publicação. Pattinson também está na capa da revista, e precisou tirar todas as fotos dele que aparecem na nova edição.

Esse fato curioso chamou atenção nas redes sociais, com várias pessoas analisando o trabalho do ator e como ele refletiu o dia a dia na quarentena. Confira:

e o robert pattinson que fez uma referência perfeita de como eu estou levando essa quarentena só comendo, bebendo, procrastinando pra arrumar a bagunça do quarto e jogada pelos cantos sem nem saber qual é o dia da semana pic.twitter.com/UXHb4aQznd — (@robstenmaniacas) May 12, 2020

o robert pattinson realmente se fotografou SOZINHO pra revista GQ, esse homem é uma lenda pic.twitter.com/8rwpXNW9z7 — tatá (@liamvenenosa) May 12, 2020

robert pattinson gente como a gente trabalhando na quarentena em cima terninho embaixo cuequinha pic.twitter.com/2MA3yHELPD — ana 84 DIAS PRA MIDNIGHT SUN / au no (@asatwilight) May 12, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais