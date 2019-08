Robert Downey Jr. recebe prêmio cercado de crianças vestidas de Homem de Ferro no Teen Choice Awards

Robert Downey Jr. durante a premiação ao lado de seus fãs mirins. Foto: Danny Moloshok / Invision / AP

Robert Downey Jr. ganhou o prêmio de Ator Favorito em Filme de Ação no Teen Choice Awards no último domingo, 11, em Los Angeles, nos Estados Unidos, devido à sua atuação em Vingadores: Ultimato como Tony Stark, o Homem de Ferro.

Nos bastidores do evento, o artista se encontrou com crianças vestidas com a fantasia de seu personagem e subiu ao palco com elas.

"Nos ombros da juventude de ferro, eu posso finalmente descansar. Mas não sem essas quatro palavras: nós te amamos três mil", disse ele, em menção ao diálogo que tem com a filha de seu personagem no filme, Morgan Stark, em que a garota fala "eu te amo três mil".

Vingadores: Ultimato superou Avatar e se tornou a maior bilheteria de todos os tempos. Só na estreia mundial, a obra arrecadou US$ 1,2 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 4,7 bilhões na cotação atual.