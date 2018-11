Robert De Niro se divorcia após 20 anos de casamento

O ator Robert De Niro. Foto: Charles Sykes/AP

Robert De Niro, de 75 anos, e Grace Hightower, de 63, se casaram em 1997 após namorarem por quase dez anos. O casal tem dois filhos: Elliot, de 20 anos, e Helen, de seis. O ator também é pai de Drena, de 47 anos, Raphael, de 42, e dos gêmeos Aaron Kendrick e Julian, de 23, fruto de relações anteriores.

De acordo com informações do site Page Six, do jornal New York Post, Robert e Grace não vivem mais juntos. O Hollywood Reporter também confirma a notícia.

Esta não é a primeira vez que o casal se separa. Em 1999, Robert De Niro e a atriz Grace Hightower chegaram a solicitar o divórcio. Mas os votos matrimoniais foram renovados em 2004.

O ator também foi casado com Diahnne Abbott entre 1976 e 1988. Robert De Niro vai estrear, no ano que vem, o filme The War with Grandpa, com Uma Thurman e Christopher Walken.