Rob Kardashian acusa Blac Chyna de enforcá-lo com um cabo de iPhone

Rob Kardashian e Blac Chyna terminaram o relacionamento em julho deste ano. Foto: Tommy Garcia/E! Entertainment/Divulgação

Mais um capítulo na saga Rob Kardashian e Blac Chyna: agora, ele a acusa de tê-lo enforcado com um cabo de iPhone durante uma briga em dezembro de 2016. Rob e sua irmã Kylie Jenner estão acusando Blac por agressão e vandalismo.

Segundo a People, no processo registrado na última quarta-feira, 27, Rob e Kylie dizem que foram forçados a procurar providências legais contra Blac porque "encararam vários meses de injúrias" depois que ela "deliberadamente tentou extoquir a família Kardashian para ganhar dinheiro".

De acordo com a People, os arquivos dizem que a decisão de Blac de se relacionar e ter um filho com Rob foi nada menos que "uma fraude para abalar a família Kardashian".

Durante uma intensa briga em dezembro, Blac teria tentado estrangular Rob com o cabo de um carregador de celular porque estava sob efeito de drogas. No processo, ele ainda alega que ela apontou uma arma para dois amigos dele no aplicativo Facetime.