Rita Ora se desculpa por festa de aniversário em meio à pandemia

Segundo jornal, Rita Ora teve que pagar uma multa após realizar festa de aniversário com amigos Foto: TT News Agency/Erik Simander via REUTERS

A cantora Rita Ora publicou um pedido de desculpas nesta segunda-feira, 30, depois de ter feito uma festa de aniversário no sábado, 28, em que se reuniu com amigos. Ela mora no Reino Unido, que impôs restrições a encontros de pessoas em ambientes fechados em meio ao aumento de casos ligados à pandemia do novo coronavírus.

“Eu estive em uma pequena reunião com alguns amigos para celebrar meu aniversário de 30 anos. Foi uma decisão feita por impulso, com a visão distorcida de que nós estamos saindo do lockdown e que isso [a reunião] seria 'ok'”, declarou a cantora em um story publicado no Instagram.

“Lamento profundamente por quebrar as regras e, da minha parte, entendo que isso colocou pessoas em risco”, continuou Rita. Ela destacou que a pequena festa foi um “erro indesculpável de julgamento”, e que assume a responsabilidade pela decisão.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Rita se reuniu com os amigos em um restaurante em Londres, o que seria proibido de acordo com as restrições atuais estabelecidas pelo governo do país. O jornal também disse que Rita precisou pagar uma multa de 10 mil libras, cerca de R$ 71 mil, na cotação atual, pela violação das regras.

Já o jornal The Sun obteve algumas fotos do encontro que mostram a presença de familiares de Rita, amigos e também da atriz Cara Delevingne. “Eu quero sinceramente me desculpar”, concluiu a cantora no story.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais