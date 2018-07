Rita Ora precisa de terapia para lidar com ansiedade

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Rita Ora, 25, revelou precisar fazer terapia com frequência para lidar com problemas relativos à sua ansiedade. "Eu não tenho medo de admitir que faço terapia. Tenho alguém com quem posso contar uma vez na semana. Pessoas sofrem com isso de diversas maneiras, mas para mim é mais sobre pensar algo a longo prazo. Sou uma pessoa 'do momento', então se tenho algo para fazer, tudo ficará bem. Mas se eu penso sobre isso, a ansiedade começa a surgir", disse.

Rita se diz agradecida por ter uma equipe que lhe presta apoio e lhe ajuda a enfrentar seus medos. "Fico nervosa porque me importo demais. Às vezes, fico nervosa em gravar uma música no estúdio. Eu fico: 'Não estou pronta para gravar isso ainda', ou 'Eu não acho que posso fazer isso'. Fico tão aliviada que me encorajam a fazer bem".

Recentemente, a cantora passou por uma batalha judicial com a gravadora de Jay-Z, a Roc Nation, e já assinou com a Atlantic Records.

Em entrevista à Cosmopolitan, ela demonstrou não guardar rancor: "Há pessoas pelas quais respeito muito as propostas de negócios. Victoria Beckham é uma delas. Ela é uma incrível inspiração, e amo seu trabalho. Ela veio das Spice Girls! Jay é um dos meus ídolos, e Beyoncé, obviamente, é a rainha da vida. Eu nunca deixarei de admirar a experiência que tive com eles e as coisas que eu vi. Foram grandes mentores, e me espelho neles", conta.