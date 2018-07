Rita Lobo critica 'ideia errada de alimentação saudável'

. Foto: Reprodução/ Instagram

Rita Lobo, apresentadora de programas culinários e autora de livros sobre o assunto, usou sua conta no Twitter para criticar a 'ideia errada de alimentação saudável'. "'Por que você não ensina maionese com óleo de coco e iogurte, em vez de gema e óleo?' 1) porque não é maionese; 2) trate seu distúrbio alimentar", escreveu no último dia 10.

A repercussão foi grande e muitos seguidores responderam, tanto com críticas, pelo uso do termo 'distúrbio alimentar', quanto com elogios. "Medicalizar a alimentação é distúrbio. Coma comida, não nutrientes. Coma variado e os nutrientes estão garantidos. Exclua ultraprocessados", explicou e ainda sugeriu que as pessoas lessem o Guia Alimentar para a População Brasileira.

A discussão se estendeu e na última terça-feira, 14, ela disse que sente pena quando a pessoa troca farinha por fécula e manteiga por óleo de coco para deixar o bolo mais saudável. "Demonstra um enorme desentendimento sobre alimentação: não existem alimentos bons ou ruins", tuitou. "A chamada medicalização da alimentação transforma a comida em inimigo e acaba com o prazer de comer."