Rita Cadillac revela que Chacrinha convidava para almoçar, mas fugia na hora de pagar a conta

A cantora Rita Cadillac e o humorista Rafael Cortez. Foto: Reprodução/YouTube

Revelações de um passado distante e outras mais recentes. Este foi o tom da conversa entre Rita Cadillac e Rafael Cortez no canal Love Treta, no YouTube, nesta quarta-feira, 17.

A ex-chacrete participou do quadro Cinco Perguntas. “Eu sou o que eu sou. Goste ou não goste”, declarou logo no início do programa. Questionada sobre curiosidades envolvendo Chacrinha, Rita Cadillac contou que ele costumava convidar as pessoas para almoçar ou jantar e que, na hora de pagar a conta, o apresentador ‘fugia’. “Ele tinha mania de levar a gente para comer e depois se mandava, deixava a conta para gente”, revelou rindo. Rafael Cortez perguntou se era proposital. “Era sacanagem dele mesmo. Ele adorava fazer isso com a gente. Ele sabia que não iríamos cobrar depois”, afirmou Rita Cadillac.

Ela também contou sobre a discussão que teve com o apresentador Fábio Porchat. Durante programa na Record TV, ele disse que Rita iria inaugurar a “sarjeta da fama”. Na ocasião, a ex-chacrete abandonou o programa.

“O problema foi uma palavra que não caiu muito bem. Se a gente vai gravar um programa, você vai chegar e vai falar ‘olha, vai ter uma brincadeira assim, tá legal’? Eu vou falar pra você sim ou não. Agora, ‘oi, vamos inaugurar a calçada da sarjeta com você’. A palavra é muito pesada! Se falasse a calçada da bunda, eu ia rir e brincar de boa. Eu sei que ele ficou mal e eu fiquei muito mal por ficar mal com ele”, relatou.

No perfil dela no Instagram, Rita Cadillac publicou um tuíte de Fábio Porchat em que o apresentador menciona o caso. “Adorei, Fábio Porchat. Em sua homenagem vou fazer foto de nossa senhora Cadillac”, ironizou.

Ainda no programa Love Treta, Rita Cadillac também contou sobre boatos antigos relacionados à Gretchen. “O que teve de fofoca na época do Chacrinha...eu chamei ela (Gretchen) e falei, meu amor, não fui eu que dei para o seu marido e pronto. Disseram que fui eu que saí na época e não era eu...foi a Leda Zepellin, que era chacrete (sic)”, revelou Rita Cadillac. “Aí a bucha veio para mim. Eu não nego não, ‘nêgo’. Se eu dei dei, se eu não dei...não vou assumir coisa que eu não dou não, bem (sic)”, concluiu.

Assista ao vídeo: