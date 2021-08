Rihanna ultrapassa 2 bilhões de streams no Spotify com 'Loud'

A cantora Rihanna Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Rihanna ultrapassou os 2 bilhões de streams no Spotify com o álbum Loud. Com isso, a cantora se junta a Taylor Swift e Ariana Grande como as únicas artistas mulheres a possuírem, pelo menos, quatro álbuns que atingiram essa marca na plataforma.

Rihanna lançou Loud em novembro de 2010 pelas gravadoras Def Jam e SRP Records.

Este foi o quinto álgum de estúdio da carreira da cantora, que contou com a participação de artistas como Eminem, Nicki Minaj e Drake.

Ouça a canção 'Complicated', do álbum 'Loud':