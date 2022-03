Rihanna revela motivo de não usar 'roupas de grávida'; confira

Rihanna tem apostado em looks fashionistas durante a gestação e afirma estar se divertindo. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Rihanna está esperando o seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky e tem roubado a cena durante as aparições em público, com looks estilosos e criativos. A mamãe do ano revelou por que não usa roupas que as mulheres grávidas costumam usar e disse que seu objetivo é ir contra o que é considerado a regra durante a gestação.

Em entrevista recente ao portal The Bustle, a cantora afirmou: "Fui pessoalmente dizendo que não vou comprar roupas de grávida. Eu não vou comprar calças de maternidade, jeans, vestidos, ou [fazer] o que a sociedade me disse para fazer antes".

Quando questionada sobre como define o seu estilo enquanto uma mulher grávida, ela disse: "Talvez... rebelde?. Rihanna ainda acrescentou que se desafiou a ir mais longe e a se divertir com os looks. "Quando eu via as mulheres se vestirem durante a gravidez [no passado], eu achava que essa era a única maneira", comentou.

Para ela, maternidade tem sido divertida até o momento. "Não há nada mais divertido do que um desafio para mim. Como se fosse aí que eu fosse criativa. É aí que sou forçada a ter novas ideias e novas maneiras de fazer funcionar".