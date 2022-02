Rihanna publica primeira 'foto caseira' mostrando barriga de grávida; confira

A cantora Rihanna está grávida do primeiro filho com A$AP Rocky Foto: Stephen Yang/ Reuters

Rihanna surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 3, ao aparecer no feed do Instagram mostrando a primeira 'foto caseira' mostrando a barriga de grávida.

A cantora espera o primeiro filho com A$AP Rocky e aquilo que era apenas um boato em 2021 se confirmou quando ela apareceu ao lado do companheiro nesta segunda-feira, 31, com o barrigão.

Na imagem que publicou no Instagram, Rihanna está aparentemente em um banheiro, levantando a blusa e olhando para a barriga.

Na sequência, ela publicou outras fotos do dia em que apareceu com A$AP Rocky.

A postagem foi comentada por muitos internautas e até pela apresentadora e atriz brasileira Maisa Silva, que colocou uma série de emojis com carinhas felizes. Confira: