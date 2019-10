Rihanna lança biografia com edição que custa mais de R$ 450 mil

Edição Ultra Luxury Supreme do livro 'Rihanna' Foto: Phaidon / Divulgação

Em sua conta oficial no Instagram, a cantora Rihanna comemorou o lançamento de sua 'biografia visual', intitulada Rihanna, nesta terça-feira, 8.

O livro traz fotos desde a infância da artista, em Barbados, no Caribe, até sua carreira de sucesso na música, incluindo tanto imagens de momentos icônicos da cantora no mundo da moda quanto de encontros privados com amigos e com a família.

A editora responsável pelo livro, a Phaidon, afirma que várias fotos do são inéditas.

Na postagem, Rihanna comemora a publicação, que demorou cinco anos para ficar pronta.

“Mais de cinco anos em produção… estou feliz em finalmente compartilhar essa coleção de memórias incríveis. Obrigada a todos os fotógrafos e artistas que contribuíram e à editora Phaidon por trabalhar comigo para publicar minha primeira obra de arte em uma nova indústria!”, conta.

A autobiografia fotográfica contará com 1050 fotos distribuídas em 504 páginas e será publicada em quatro edições, com preços que variam de US$ 150 (cerca de R$ 615 na cotação atual) para a edição comum, passando por US$ 5,5 mil (cerca de R$ 22,5 mil) até chegar a U$ 111 mil (cerca de R$ 453 mil) na versão Ultra Luxury Supreme, que já está esgotada.

A edição conta com um pedestal de mármore, que, segundo o site da editora, pesa aproximadamente 907 kg incluindo o livro, que conta com capa estilizada, feita em colaboração com os irmãos Haas.

A pré-venda já está disponível no site do livro Rihanna.