Rihanna fala sobre as canções que mais a orgulham ‘Eu amo Needed Me e Diamonds’

Em evento promovido pela Fenty Beauty, Rihanna posou de prateado e falou sobre carreira musical. Foto: Instagram / @FentyBeauty

No último final de semana, a Fenty Beauty, marca de cosméticos de Rihanna, promoveu um evento para apresentar a nova coleção de maquiagem para repórteres, blogueiras e profissionais da beleza. Como já era de se esperar, a mamãe do ano roubou todos os holofotes para si mesma, exibindo o barrigão num look prateado.

Uma das convidadas tocou num ponto muito cobrado pelos fãs: a carreira musical de Rihanna. Quando questionada pela influenciadora Mikayla Nogueira sobre qual canção a artista teria mais orgulho de ter lançado, a cantora esboçou um sorriso e fez brincadeiras com Mikayla.

“Eu amo Needed Me e Diamonds…”, disse Rihanna, mostrando os anéis em ambas as mãos e gesticula, com os diamantes nos dedos. “Diamonds!”, brinca a cantora.

As duas músicas mencionadas fazem parte do último álbum da artista, ANTI, lançado em 2016. Desde então, Rihanna tem se dedicado à marca Fenty Beauty e outros projetos. Deu saudade? Enquanto os fãs continuam aguardando um novo álbum da cantora, confira as favoritas de Rihanna.