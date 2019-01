Rihanna está perto de terminar um novo álbum, diz jornal

A cantora Rihanna Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

O último álbum de Rihanna é de 2016 e os fãs seguem ansiosos por um novo trabalho. De acordo com informações do jornal Metro Uk, isso está prestes a acontecer.

The Dream, que trabalha com Rihanna desde 2007, afirma que o novo álbum “está quase pronto, cozinhando”. Apesar disso, não houve nenhum anúncio oficial sobre o lançamento.

O compositor não deu mais detalhes sobre o novo hit Work, mas provocou Beyoncé dizendo que ela ‘também está fazendo algo’ no estúdio.

Recentemente, a cantora postou um vídeo nas redes sociais em que aparece sorrindo, mandando um beijo para a câmera e segurando um maço de dinheiro. Perguntada pelos fãs sobre um novo trabalho, Rihanna brincou e disse que ‘a conexão dela com a internet estava ruim’.

Kuk Harrell, que trabalhou com a cantora no álbum Anti nas canções Umbrella e Only Girl, disse durante uma live no Instagram: “O R9 é ótimo. R9 é incrível. É incrível e é tudo o que vou dizer”.