Rihanna e Drake se beijam no palco durante apresentação

Rihanna e Drake se beijaram durante apresentação em Miami, EUA. Foto: Reprodução/Twitter

Depois de muitas especulações, agora é oficial: Rihanna e Drake estão juntos. Na noite da última quarta-feira, 31, Rihanna participou do show do cantor em Miami, nos Estados Unidos, para cantar Bitch Better Have My Money. Não bastasse esta surpresa, os dois se beijaram e levaram os fãs à loucura.

O beijo acontece poucos dias depois de uma declaração de Drake à cantora no VMA 2016, no último domingo, em que ele revelou ser apaixonado por ela. Ninguém sabe desde quando eles estão juntos, mas agora o romance se tornou público.

Os cantores já namoraram antes, discretamente, entre 2010 e 2011. A parceria dos dois sempre foi mais do que um relacionamento e juntos gravaram vários duetos nos últimos anos, como Take Care, What's My Name, Work e a mais recente Too Good.

Assista ao momento do beijo abaixo: