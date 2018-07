Rihanna e Drake estão namorando, diz site americano

A cantora e o rapper estariam se envolvendo novamente. Foto: Reprodução/Instagram

Após anos de especulação, parece que é real. Rihanna e Drake estão namorando, disse uma fonte próxima do casal ao site norte-americano "Entertainment Tonight".

"Eles estão realmente namorando. Ninguém sabe ao certo desde quando eles estão ‘oficializados’ – eles só deixaram as coisas acontecerem em vez de esconder de todo mundo. Eles estão felizes”, disse a fonte.

A notícia não é nenhuma novidade, já que especulações sobre um possível relacionamento entre os dois ocorrem há bastante tempo. E as suspeitas ficam cada vez mais fortes. A última demonstração de afeto foi na apresentação do Video Music Awards, no último domingo, quando Rihanna ganhou o prêmio Michael Jackson Vídeo Vanguard Award. A estatueta foi entregue por Drake, que deu um beijo bem demorado no pescoço da cantora.

Rihanna e Drake namoraram discretamente entre 2010 e 2011. Drake chegou até se envolver em uma briga física com o ex da cantora, Chris Brown, em uma balada no ano de 2012, e o motivo teria sido exclusivamente a caribenha.

A parceria dos dois sempre foi mais do que um relacionamento. Juntos, eles gravaram vários duetos nos últimos anos, como Take Care, What's My Name, Work e a mais recente Too Good.