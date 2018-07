Rihanna e Azealia Banks fazem barraco nas redes por conta de Trump; entenda

Rihanna e Azealia Banks protagonizaram uma briga nas redes sociais neste fim de semana. Foto: Reprodução Instagram e Facebook

Não é nenhuma novidade que Azealia Banks gosta de fazer barraco na internet. Mas a última briga deu o que falar.

Tudo começou quando Rihanna, nascida em Barbados, foi ao Twitter neste domingo, 29, para expressar indignação pelas decisões do presidente norte-americano Donald Trump de barrar imigrantes de alguns países árabes por 90 dias (a decisão foi revogada mais tarde por uma juíza federal de Nova York).

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!! — Rihanna (@rihanna) 29 de janeiro de 2017

"Enojada! Essa notícia é devastadora! A América está sendo arruinada bem em frente aos nossos olhos! Que porco imoral você precisa ser para implementar esta #b*$%@".

Azealia Banks, que é pró-Trump, decidiu responder:

"Apesar do que Rihanna (que não é cidadã [norte-americana] e não pode votar) e todas as outras celebridades que usam sua influência para mexer com o público, vocês precisam MESMO calar a boca e se acalmar. Parem de perseguir o presidente. É idiota e patético de assitir todas essas pessoas confusas confundindo outras pessoas confusas", escreveu Azealia em seu Instagram. "Esperar a falha de um presidente é como entrar em um avião e desejar que ele caia. O que faz vocês pensarem que os EUA vão entrar no Oriente Médio e destruir um monte de coisa e em seguida ir embora sem nenhuma repercussão real??"

A rapper seguiu na argumentação. "Mas posso dizer que, como uma americana que gosta de sua segurança e que prefere manter um certo nível de ignorância perpetuado no mundo fora das nossas fronteiras, fico 100% chocada em relação às fronteiras abertas e ficaria muito amedrontada por mim e por minha família se algum resquício de guerra se tornasse real no nosso solo."

Rihanna respondeu Azealia de forma sutil em seu próprio Instagram.

Post com a primeira resposta de Rihanna à rapper Azealia Banks. Foto: Reprodução/Instagram

"A cara que você faz quando é imigrante", escreveu a cantora. Nas hashtags, a cantora escreveu "#FiqueLongeDasGalinhas", "EuCoraçãoNuggets" e "SalvemNossasGalinhas", em referência ao vídeo que Azealia postou no qual se limpa do sangue oriundo de galinhas sacrificadas em ritual religioso no closet de casa.

Azealia não deixou por isso: tirou um print do post de Rihanna e partiu para o ataque.

Print que Azealia Banks fez do post de Rihanna. Foto: Reprodução/Instagram

"O que Rihanna quis dizer foi: ‘Eu cresci jogando futebol em quintal sujo com um coqueiro e abri minhas pernas para todo e qualquer filho da #$%@ que eu acho que pode me escrever músicas ou me comprar drogas. Eu mal consigo fazer um show porque misturo meus becks com cristais de metanfetamina e estou sempre brisada no palco."

Depois, a cantora nascida em Barbados publicou outra imagem em seu Instagram:

Réplica de Rihanna a Azealia Banks. Foto: Reprodução/Instagram

"A cara que você faz quando você está gritando em um quarto vazio", escreveu Rihanna.

Azealia começou a fazer uma série de posts para responder Rihanna.

Resposta de Azealia à indireta de Rihanna sobre sacrifício de galinhas como ritual religoso. Foto: Reprodução/Instagram

"Eu sou uma bruxa, não mexa comigo. Derrubar-me é a parte mais fácil. Mas se você me quiser lá embaixo, confie em mim, você precisará de ajuda", diz a ilustração.

Ela também pediu para Rihanna ler livros:

Direta de Azealia Banks a Rihanna. Foto: Reprodução/Instagram

"Rihanna, por favor, deixe de ser estúpida e vá ler uns livros. Imploro a você", disse a rapper.

Enquanto isso, como resposta a Azealia Banks sobre jogar futebol, Rihanna não deixou barato e publicou, em seu Twitter, um vídeo no qual joga futebol com crianças do Malawi:

A briga foi mais longe quando Rihanna trocou a imagem de seu avatar no Twitter por um print de uma conversa com Azealia Banks no qual aparece o número de telefone da rapper.

Twitter de Rihanna com o print de uma conversa entre as cantoras no avatar. Foto: Reprodução/Twitter

Na conversa, Azealia é agressiva com Rihanna:

Conversa entre Azealia e Rihanna. Foto: Reprodução/Twitter

"Eu não tenho que fazer nada pra você, senhorita. A Beyoncé já está trabalhando duro em você. Já parou para pensar que é por isso que você é viciada em drogas e sexo? Risos, garota. Sorte", escreveu Azealia Banks.

A rapper foi no mesmo nível e também divulgou o número do celular de Rihanna:

Print que Azealia fez do telefone de Rihanna. Foto: Reprodução/Instagram

No último capítulo, Azealia ainda postou uma selfie com uma indireta de aviso:

Azealia Banks em selfie provocando Rihanna. Foto: Reprodução/Instagram

"Siga brincando comigo", diz o post da rapper.

E Rihanna fez o mesmo:

Selfie de Rihanna em resposta. Foto: Reprodução/Instagram

"O que você está encarando", escreveu a cantora, em referência à música "This Is What You Came For", dela mesma.

Agora é esperar pelos novos capítulos.