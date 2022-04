Rihanna e A$ap Rocky são vistos em aeroporto de Barbados às vésperas do parto

Heroína de Barbados, Rihanna escolheu seu país de origem para dar à luz ao seu bebê. Foto: Instagram / @FentySkin

O herdeiro da heroína de Barbados pode chegar a qualquer momento.

A cantora e empresária Rihanna chegou à Ilha de Barbados no último sábado, 16, para dar à luz seu primeiro filho, segundo o portal Daily Mail.

Ela e o namorado, o rapper A$ap Rocky, foram vistos com familiares e a quantidade de malas chamou a atenção, o enxoval do bebê é digno de um herdeiro da Fenty Beauty.

A expectativa é que o parto ocorra nos próximos dias, na ilha. Em novembro de 2021, Barbados abandonou a monarquia britânica e Rihanna foi nomeada heroína nacional da República.

Essa é a primeira vez que Rihanna e A$AP Rocky são vistos juntos, desde um boato em que o rapper teria sido flagrado com a designer de sapatos Amina Muaddi. A informação foi desmentida pela designer.

Louis Pisano, o influenciador responsável por espalhar o boato, usou as redes sociais para publicar um comunicado, pedindo desculpas e informando que vai se afastar da mídia, até que esteja pronto para usá-las com mais maturidade.

“Eu aceito completamente as consequências das minhas ações e por quaisquer danos que elas causaram. Eu não tenho justificativas para o que eu fiz, eu me envolvi demais em drama na internet e infelizmente assumo ‘ser uma bagunça’. Algo do qual eu pretendo me afastar”, desabafou.