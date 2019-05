Rihanna confirma que seu 9º álbum será de reggae e pode se chamar 'R9'

Rihanna durante evento na Inglaterra. Foto: REUTERS/Simon Dawson

Rihanna afirmou, em entrevista ao The New York Times no último domingo, 19, que seu próximo álbum será de reggae e, por enquanto, se chamará R9.

Apesar de não ser um título oficializado, o nome veio após diversos fãs cobrarem a chegada do seu nono disco. "Até agora está como R9, graças à Navy [Marinha, em tradução livre, e nome dado ao fã clube da cantora]. Eu estou prestes a chamá-lo assim, porque eles me assombram com esse 'Quando o R9 está saindo?'", disse. "Como vou aceitar outro nome depois de terem enfiado esse na minha cabeça?", brincou.

Ainda não há data de lançamento e tampouco muitos detalhes, mas a cantora antecipou que o disco não terá colaborações de Lady Gaga e de Drake.

Além disso, Rihanna afirmou que não sabe qual é o seu álbum preferido, de autoria própria. "Eu tenho certeza que se eu colocasse todas minhas músicas favoritas juntas, daria um álbum doente. Talvez eu deveria fazer isso algum dia", afirmou.