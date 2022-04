Rihanna celebra seu primeiro Dia Nacional do Herói como heroína de Barbados

Rihanna durante cerimônia em que foi nomeada como heroína nacional de Barbados. Foto: Jonathan Brady/Reuters

Após ser nomeada como heroína de Barbados, Rihanna celebrou nesta sexta-feira, 29, o seu primeiro Dia Nacional do Herói com o título. Ela fez uma publicação no Instagram com fotos do dia em que foi nomeada como heroína nacional, em novembro do ano passado, para comemorar a data.

"Que honra absoluta estar entre esses grandes homens e mulheres que vieram antes de mim e detiveram esse título em compromisso com nossa nação", escreveu.

"Guardarei para sempre essas memórias e continuarei a representar o povo Bajan e minha casa Barbados ao máximo", disse e completou agradecendo às autoridades do país.

A nomeação da cantora ocorreu durante uma cerimônia em que a ilha do Caribe Oriental celebrava ter se tornado oficialmente uma república.