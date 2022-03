Rihanna aparece com macacão ousado e chama a atenção em Paris

Rihanna apostou em um macacão assinado por Stella McCartney na Semana de Moda de Paris. Foto: Instagram/@badgalriri

Uma das mamães mais famosas do ano, Rihanna tem chamado a atenção com looks ousados e irreverentes desde que anunciou a gravidez ao público. Grávida de seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, a cantora surpreendeu mais uma vez na escolha do visual.

Em um dos dias de desfile da Semana de Moda de Paris, ela apareceu com um macacão azul cheio de recortes, que destacava a silhueta de grávida. Assinado pela famosa estilista Stella McCartney, o macacão rendeu inúmeros elogios nas redes sociais. "Icônica", disse um seguidora na publicação; "inspiração para a vida", comentou outra.

Na legenda, Rihanna escreveu "thicc", gíria em inglês usada para definir mulheres que tem as curvas na medida certa.

Na terça-feira, dia 1º de março, no desfile da Dior, a cantora apareceu um baby doll transparente. Os looks excêntricos da cantora destacam a barriga de gravidez.