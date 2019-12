Ricky Martin compartilha foto da filha com o artista plástico Jwan Yosef

O cantor Ricky Martin e a filha Lúcia. Foto: Instagram/@ricky_martin

Ricky Martin está encantado com a filha Lúcia. O cantor e Jwan Yosef também são pais de Renn e dos gêmeos Matteo e Valentino.

Ricky e Jwan ficaram noivos em 2016 e o anúncio foi feito durante o programa de Ellen DeGeneres.

Quando os gêmes nasceram, há nove anos, Ricky Martin já expressava o desejo de ser pai de uma garotinha. “Acho que o amor que sinto pelos meus filhos é tão fascinante que desejo para o mundo o que sinto por eles. Quero sentir mais e eu quero uma garotinha”, declarou na época.

Nesta quarta-feira, 11, o cantor usou as redes sociais para compartilhar um momento de carinho com Lúcia. “A dona dos meus sonhos”, escreveu na legenda da foto em que a menina aparece com uma fantasia de leão.