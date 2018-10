Richard Gere receberá prêmio por compromisso ecológico e humanitário

Richard Gere receberá prêmio em dezembro. Foto: REUTERS/Fred Thornhill

O ator norte-americano Richard Gere foi reconhecido por seu compromisso ecológico e humanitário e receberá o Prêmio Alemão de Sustentabilidade. O anúncio foi feito pela fundação responsável, que entregará o prêmio durante uma cerimônia em Düsseldorf, na Alemanha, em 7 de dezembro.

A homenagem foi motivada pelo trabalho de Gere ao apoiar a "resistência pacífica" do povo tibetano e dar voz à eles. O ator tem compromisso com a defesa dos direitos humanos e proteção da cultura própria do Tibet. Em 2002, lançou o The Heroes Project (Projeto Heróis, em português) junto com a Fundação Bill & Melinda Gates, com o objetivo de mobilizar os formadores de opinião e os meios de comunicação da Índia na luta contra a propagação do vírus da aids.

Gere receberá o prêmio de Benín Angélique Kidjo, uma das estrelas mais influentes do continente africano, por sua defesa dos direitos das mulheres africanas. O músico irlandês Rea Garvez também será premiado por seu compromisso na defesa dos direitos de indígenas e agricultores no Equador.