Reynaldo Gianecchini renova contrato com a Globo por quatro anos

A Globo renovou o contrato do ator Reynaldo Gianecchini por quatro anos e ele deve ser escalado para uma nova produção da emsssora nesta semana Foto: Globo/Divulgação

Reynaldo Gianecchini renovou o seu contrato com a Globo por quatro anos, informa o colunista Flávio Ricco, do UOL. Um dos poucos atores da emissora ainda com contrato de exclusividade, o ator deve ter definida sua próxima participação em uma produção nos próximos dias.

Desde sua última participação na novela A Lei do Amor, que terminou em março de 2017, Gianecchini se concentrou no teatro. Ele participou da peça Os Guardas de Taj, cuja temporada em São Paulo se encerrou neste último domingo, 1. Com o contrato renovado, a emissora deve escalar o ator ainda nesta semana para uma produção na emissora, seja novela, série ou minissérie.

Em contato com o E+, a assessoria de imprensa da Globo confirmou que o ator continua contratado pela emissora, mas não deu maiores detalhes de uma possível renovação de contrato ou qual produção ele irá atuar.