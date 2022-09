Reynaldo Gianecchini reflete sobre amadurecimento após câncer: ‘A magia é no presente’

Reynaldo Gianecchini em participação no Flow Podcast. Foto: YouTube/Flow Podcast

Em 2011, Reynaldo Gianecchini foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. Um câncer raro, que atinge os linfócitos (células de defesa do organismo). E mesmo após 11 anos, já curado, o ator mantém as recordações desse momento delicado e diz levar o período como aprendizado de vida.

Em participação no Flow Podcast , no YouTube, na última quarta-feira, 31, o ator destacou: “A experiência da morte próxima te faz pensar na vida, pensar o hoje. Até hoje eu estou tentando entender todas as fichas que estão caindo por causa dessa minha experiência.”

Segundo ele, condição lhe deu sentido ao ditado de que “a vida começa depois dos 40”. “Eu comecei os 40 passando por experiência de quase morte, comecei já na beira do abismo", explicou, reforçando que amadureceu, mudou os pontos de vista e prioridades, incluindo sua concepção do ego. "No final das contas, o legal é domar esse ego, e não exacerbá-lo. Para a minha sanidade, quanto mais eu ficar passando a mão no meu ego, eu acho melhor”, contou.

Para justificar seus pensamentos, ele refletiu: “Se você falar assim: 'Amanhã, depois ou em um mês eu posso morrer', o que significa o hoje? Você está preocupado realmente se o vizinho falou que você tem cecê, se o seu trabalho não foi validado? Isso não faz o menor sentido se você vai morrer amanhã. Muda tudo, você pensa: ‘o que fato tenho que me importar?’”

Agora, para Gianecchini, o importante é se desprender do passado e deixar a ansiedade do futuro. “Tudo se dá no presente. A magia é no presente. O que existe é no presente”, refletiu por fim.